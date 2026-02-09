[리얼푸드=육성연 기자] 굽네치킨을 운영하는 지앤푸드가 설 명절을 맞아 AI를 활용한 맞춤형 영상 메시지 서비스 ‘추추레터’ 이벤트를 선보인다고 9일 밝혔다.

‘추추레터’는 고객이 직접 참여해 맞춤형 새해 인사 영상을 제작할 수 있는 AI 기반 콘텐츠 서비스다.

이벤트 참여 방법은 자사 앱 내 ‘굽네치킨 온라인 주문하기’ 페이지에 접속 후, ‘친근한 반말’과 ‘공손한 존댓말’ 중 하나를 선택한다. 인사를 전하고 싶은 상대의 호칭(3자)을 입력하면 끝이다. 추성훈이 직접 전하는 새해 인사 영상을 받아볼 수 있다.

참여자는 별도의 회원 가입 절차 없이 간단한 선택과 입력만으로 영상을 제작할 수 있다. 완성된 영상은 내려받거나 소셜미디어로 공유해 특별한 명절 인사를 전할 수 있다.

굽네치킨은 이번 ‘추추레터’ 이벤트를 통해 디지털 친숙도가 높은 Z세대와의 접점을 확대하고, 고객과의 소통을 한층 강화할 계획이다.

‘추추레터’ 이벤트는 오는 22일까지다. 참여자 전원에게는 즉시 사용할 수 있는 5000원 할인 쿠폰이 제공된다. 또한 추가 응모를 완료한 고객 중 100명을 추첨해 굽네치킨이 새롭게 선보이는 ‘추.장 세트+콜라 1.25L’ 교환권을 증정한다.

행사 시작일인 9일부터 새롭게 선보이는 ‘추.장 세트’는 굽네치킨이 제안하는 베스트 조합 메뉴다. ‘추추 치킨 스테이크’와 ‘오리지널 장각 2조각’을 한 번에 즐길 수 있도록 구성했다.

지앤푸드 관계자는 “굽네치킨은 AI 기술을 활용해 고객이 직접 참여하고 즐길 수 있는 콘텐츠를 선보여 왔다”며 “이번 새해 진심이 담긴 추추레터를 통해 재치 있고 따뜻한 인사를 전하기 바란다”고 전했다.