[리얼푸드=육성연 기자] 농림축산식품부와 한식진흥원이 주최·주관하는 ‘2월 한식콘서트’가 오는 27일 열린다. 오후 2시, 서울시 종로구 한식문화공간 이음에서 개최한다.

2월 한식콘서트의 강연자는 전통 발효 전문 구본일발효의 구본일 대표이다. 구본일 대표는 고조리서의 잊혀가는 전통 장을 연구하고 현대 식생활에 맞게 재해석하며 우리 장의 복원·계승에 힘쓰고 있는 발효 전문가다.

이번 강연은 복잡하고 어렵게만 느껴졌던 장 담그기를 누구나 활용할 수 있도록 풀어낸다. 전통 방식의 핵심은 지키면서도 실패하지 않는 비법을 소개할 예정이다. 또한 장을 단순한 조미료가 아닌, 매일의 식탁을 건강하게 만드는 ‘살아있는 발효 식품’으로 바라보는 관점도 함께 나눌 예정이다. 한식과 장 문화에 관심 있는 일반인 누구나 참여할 수 있다.

참가 신청은 9일부터 한식진흥원 누리집에서 접수하면 된다.

한식콘서트는 한식문화공간 이음에서 매월 다양한 주제로 열리는 인문학 프로그램이다. 농림축산식품부와 한식진흥원이 주최·주관하고 있다.