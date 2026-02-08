[헤럴드경제= 박영훈 기자] “올림픽에 더 이상 관심 없다?”

역대 올림픽 최저 시청률이 나왔다. ‘2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽(밀라노 동계올림픽)’ 개막식이 올림픽 역사상 가장 낮은 1%대 시청률을 기록한 것으로 나타났다. 올림픽 특수도 완전히 사라졌다.

올림픽에 대한 존폐 우려마저 나오고 있다. 글로벌 온라인 커뮤니티에는 “이러다 올림픽 사라지겠다”, “올림픽은 100년 안에 없어질 것” 등 우려의 목소리가 커지고 있다.

시청률 조사기관 닐슨코리아에 따르면 JTBC를 통해 생중계된 지난 7일 새벽 개회식 시청률이 1.8%(닐슨코리아 집계 기준)에 그쳤다. 역대 최저를 기록한 2024 파리 올림픽 당시 지상파 3사의 개회식 시청률 3.0%보다도 더 낮은 수치다.

무엇보다 개막식 TV 시청률 합계가 2012 런던 올림픽 당시 14%, 2016 리우데자네이루 올림픽 당시 20%였던 것과 비교하면 시차만으로는 시청률 부진을 설명할 수 없다. 2021년 일본 도쿄 올림픽은 17.2%를 기록했다.

하계 올림픽에 비해 관심도가 떨어지는 동계 올림픽만 놓고 봐도 역대 최저 시청률이다. 2022년 중국 베이징 동계 올림픽 개막식 시청률은 18%였다.

국내 뿐아니라 해외에서도 올림픽에 대한 관심도가 크게 추락했다. 실제로 구글 트렌드에서 전 세계를 기준으로 ‘올림픽(Olympic)’에 대한 검색량을 살펴보면 매년 관심도가 떨어졌으며 코로나19 팬데믹 이후 열린 대회들은 모두 50을 밑돌았다. 구글트렌드는 검색 관심도를 수치화한 지표로 100에 가까울 수록 검색량이 많다는 뜻이다.

전 세계적으로 올림픽에 대한 관심이 갈수록 떨어지고 있다. 유튜브, 온라인동영상서비스(OTT) 등 다른 미디어 플랫폼의 강세도 올림픽 최저 시청률이라는 초유의 사태 배경으로 꼽힌다.

거액을 들여 중계권을 확보한 방송사도 발칵 뒤집혔다. 올림픽 특수는커녕 수지타산을 맞추기도 힘들기 때문이다.

여기에 개막식 축하공연에 나선 ‘팝의 여왕’ 머라이어 캐리는 립싱크 논란에까지 휩싸였다.

그녀가 노래를 부를 때 별다른 노력 없이 립싱크한 것 같다는 지적이 쏟아졌다. 외신에 따르면 X(옛 트위터) 등 소셜 미디어를 중심으로 이런 비판이 확산하고 있다.

영국 매체 데일리메일은 “캐리의 입술이 장내 울리는 소리보다 더 느리게 움직이는 것처럼 보였다. 최고 음역에 도달할 때도 별다른 노력을 기울이지 않는 것 같았다”고 보도했다.

X의 한 이용자는 “머라이어 캐리가 립싱크 없이 제대로 공연한 게 언제인지 모르겠다”며 아쉬움을 표했다. 다른 이용자는 “이렇게 형편없는 립싱크 공연은 처음 본다”라며 혹평했다.