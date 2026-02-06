[리얼푸드=육성연 기자] 밀라노·코르티나 동계올림픽 공식 파트너 카스가 동계올림픽이 열리는 밀라노 시내 ‘코리아하우스’에서 ‘카스’ 알리기에 나선다.

코리아하우스는 문화체육관광부가 대한체육회와 함께 조성한 복합 문화 공간이다. 5일부터 오는 22일까지 올림픽 기간 한국의 문화와 라이프스타일 등을 소개할 예정이다.

카스는 2026 코리아하우스 내 전시 부스를 마련했다. 부스는 ‘CA’와 ‘SS’ 로고가 각각 새겨진 캔을 통해 함께할 때 완성되는 ‘올림픽 투게더 에디션’ 디자인에서 영감을 받았다. 부스에서는 대표 브랜드 ‘카스 프레시’를 비롯해 ‘카스 라이트’, ‘카스 0.0’ 등 주요 브랜드를 선보인다. 부스 촬영 사진을 개인 SNS에 업로드하고 카스 공식 계정을 태그한 방문객에게 메달을 형상화한 스티커를 증정하는 등 이벤트도 진행된다.

5일 개관식에는 카스 밀라노 올림픽 앰배서더(홍보대사)이자 전 쇼트트랙 국가대표 곽윤기 선수가 방문했다. 코리아하우스 개관을 축하하며 현장에 모인 주요 참석 인사들이 카스로 잔을 부딪치기도 했다. 카스는 유일한 주류 브랜드 파트너사로서 코리아하우스 주요 공식 행사에도 함께하며 행사주, 응원 용품 등을 지원할 예정이다.

카스는 2024 파리올림픽에 이어 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽에도 공식 파트너로 참여하고 있다.

서혜연 오비맥주 마케팅 부사장은 “카스는 2026 동계올림픽 공식 파트너이자 대한민국을 대표하는 맥주 브랜드로, 올림픽이 열리는 현장에서 팀 코리아와 함께하고자 코리아하우스 전시 부스를 마련했다”라고 전했다.