[리얼푸드=육성연 기자] 음료 전문기업 티젠(TEAZEN )이 설 선물 기획전을 진행한다고 6일 전했다. 오는 18일까지 티젠몰에서 열린다.

기획전에서는 최신 인기 제품인 꿀차 선물 세트와 말의 해를 맞아 특별 구성한 말차 선물 세트를 선보인다. ‘티젠 프리미엄 꿀차 3종’는 꿀홍차, 꿀캐모마일, 꿀애플티를 각각 15 티백씩 담았다. 17% 할인가에 판매한다.

지난해 8월 출시된 ‘티젠 프리미엄 꿀차 3종’은 20년 이상 차(茶)를 연구해 온 티젠 전문가가 전 세계에서 엄선한 원료에 국내산 꿀을 더한 제품이다. ‘티젠 꿀홍차’는 세계 3대 홍차인 스리랑카 우바홍차와 인도 아쌈홍차를 섞었다. ‘티젠 꿀캐모마일’은 카밀러꽃에 꿀을 더했고, ‘티젠 꿀애플티’는 국내산 사과와 히비스커스를 담았다.

말의 해를 맞아 다양한 말차세트도 설 선물로 특별 구성했다. 최대 33% 할인한다. 말차라떼와 제주 말차초코 밀크티 그리고 지난 연말 출시한 티(tea) 베이스 스낵 ‘티 오마카세’를 세트로 묶었다. 티 오마카세 말차 웨하스와 말차와플은 당류 부담 없이 즐길 수 있는 무당 티 페어링 스낵이다. ‘티젠 브이핏 말차레몬’은 에코보틀과 함께 준비했다. 40% 할인가에 선물용 쇼핑백과 함께 살 수 있다.

이와 함께 콤부차 인기 세트와 최신상인 티젠 카페 오르조, 티젠 스테비아 누룽지효소 커피믹스 등도 있다. 티젠은 할인쿠폰, 무료배송 혜택도 제공한다.