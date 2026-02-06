[리얼푸드=육성연 기자] 일동후디스가 ‘하이뮨 프로틴 밸런스 액티브’의 제로 라인업 5종이 올리브영 온라인몰 푸드 순위에서 1위를 달성했다고 6일 밝혔다.

하이뮨 액티브 제로 5종은 밀크쉐이크제로·딥초코제로·더블샷커피제로·바닐라봉봉·밤티라미수다.

지난 12월 21일 올리브영 온라인몰에서 오늘의 특가 행사를 진행했는데, 행사 기간 푸드 순위 1위에 올랐다. 이는 올리브영 온·오프라인 입점 3개월 만에 이뤄낸 성과다.

하이뮨 액티브는 한 팩으로 20~22g의 단백질을 섭취할 수 있는 단백질 음료다. 근육 형성에 도움이 되는 필수 아미노산인 BCAA(류신, 이소류신, 발린) 4,500mg, L-카르니틴 등 액티브 성분을 담았다. 비타민∙미네랄 16종 등을 배합했다.

‘밀크쉐이크제로’, ‘딥초코제로’, 더블샷커피제로’, 바닐라봉봉’, 밤티라미수’ 등 제로 라인은 무설탕, 무지방이 특징이다.

올리브영에 입점한 하이뮨 액티브는 단백질 20g을 함유한 ‘밀크쉐이크’, ‘딥초코’, ‘더블샷커피’, ‘딸기’, ‘바나나’, ‘쿠키앤크림’과 단백질 22g 제품인 ‘바닐라봉봉’, ‘밤티라미수’ 등 8종이다.