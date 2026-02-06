[리얼푸드=육성연 기자] 디저트카페 투썸플레이스가 다가오는 밸런타인 시즌을 맞아 넷플릭스 글로벌 시리즈 ‘브리저튼 시즌 4’와 협업한 메뉴를 선보인다고 6일 전했다.

‘브리저튼’은 19세기 영국 사교계의 로맨스를 담은 드라마다. 2020년 시즌 1 공개 이후 넷플릭스 글로벌 TOP 10 쇼 중 하나로 자리 잡았다.

투썸플레이스는 국내 식음료 업계 최초로 ‘브리저튼’과 함께한다. 투썸플레이스는 새로운 시즌을 공개하는 브리저튼의 러브스토리를 디저트와 음료에 담았다. 특히 작품의 시대 배경과 시즌4의 핵심 주제인 ‘가면무도회’ 장면에서 영감을 받았다.

‘브리저튼 얼그레이 케이크’는 하트 모양 얼그레이 레몬 파운드에 레몬 크림과 얼그레이 가나슈를 바른 무스 케이크다. 가면 모양 초콜릿 장식이다. 홀 케이크 모양을 축소한 쁘띠(작은 크기의) 케이크로도 출시된다.

음료 2종은 카페인이 없는 차 메뉴로 선보인다. 티 브랜드 ‘TWG 크림 카라멜’ 루이보스티에 바닐라빈과 우유를 더한 ‘바닐라빈 루이보스 밀크티’, 그리고 루이보스티에 생레몬을 더한 ’루이보스 시트러스 티’다.

‘브리저튼 쁘띠 마들렌’도 있다. 초콜릿과 바닐라 두 가지 맛이다. 브리저튼 분위기를 담은 전용 지퍼 파우치 포장지로 제공한다.

투썸플레이스 관계자는 “로맨틱한 끌림과 화려한 연출이 돋보이는 ‘브리저튼 시즌4’의 세계관을 투썸플레이스의 달콤함으로 풀어내고자 했다”라고 말했다.