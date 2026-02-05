[리얼푸드=육성연 기자] 한식진흥원은 ‘2026 한식 영 셰프 교육’ 교육생을 모집한다고 5일 전했다.

‘2026 한식 영 셰프 교육’은 한식의 근간이 되는 식재료와 조리 원리를 깊이 있게 탐구하는 장기·연속형 심화 교육 프로그램이다. 선발된 교육생이 오는 4월, 9~10월까지 전 교육 과정을 수강하는 단일 기수 과정으로 운영된다.

이번 교육은 3년 이상 경력을 보유한 청년 셰프가 대상이다. 장(醬), 재래돼지, 제철 채소, 발효, 콩과 두부, 기름, 해산물, 토종쌀 등 한식의 핵심 식재료와 주제를 중심으로 총 10회차 과정으로 구성됐다. 특히 계절의 흐름에 따라 교육 내용을 단계적으로 확장해 나가는 것이 특징이다. 봄에는 장과 제철 나물, 가을에는 콩·기름·뿌리채소, 수확기에는 해산물과 토종 쌀을 다룬다.

각 회차는 이론 교육 → 시연 및 실습 → 테이스팅으로 이어지는 구조로 진행한다. 식재료의 특성과 조리 방식에 따른 맛의 차이를 직접 경험하고 토론하는 데 초점을 둔다. 교육 과정에는 장, 발효, 식재료, 조리 분야의 전문가와 현장 경험이 풍부한 한식 전문가들이 강사진으로 참여한다.

이규민 한식진흥원 이사장은 “이번 교육은 단순한 조리 기술 교육을 넘어, 식재료와 계절, 한식을 바라보는 관점을 깊이 있게 다루는 과정”이라며 “현업 셰프들이 각자의 주방에서 한식을 더욱 탄탄하게 구현할 수 있는 기반이 되길 기대한다”라고 밝혔다.