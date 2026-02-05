[리얼푸드=육성연 기자] 더본코리아의 커피전문점 브랜드 빽다방이 롯데웰푸드와 손잡고 ‘크런키’ 초콜릿 컬래버 신메뉴 3종을 선보인다고 5일 밝혔다.

신메뉴 3종은 깨먹는 크런키 초코라떼(HOT·ICED), 깨먹는 크런키 초코스무디(ICED), 깨먹는 크런키 초코 아이스크림(소프트·요거트)으로 구성했다.

‘깨먹는 크런키 초코라떼’와 ‘깨먹는 크런키 초코스무디’는 진한 초코 음료와 스무디에 크런키를 더해 초콜릿 풍미를 즐길 수 있다. ‘깨먹는 크런키 초코 아이스크림’은 부드러운 아이스크림과 바삭한 토핑이 어우러진 맛이다. 매장에서 취급하는 타입에 따라 소프트 또는 요거트 아이스크림으로 제공된다.

빽다방은 신메뉴 출시를 기념해 멤버십 회원에게 행사도 진행한다. 5일부터 오는 3월 15일까지 크런키 콜라보 신메뉴를 가장 많이 구매한 멤버십 회원 1명에게 ‘Apple 맥북 에어13’을 제공한다. 빽다방 금액권 5만 원권(20명), 롯데웰푸드 크런키 시리즈 세트(30명)를 차등 증정한다.

또 오는 10일~14일까지 5일간 빽다방 멤버십 앱 내 ‘픽업오더-프로모션’ 카테고리에서 크런키 컬래버 신메뉴를 700원 할인한다.

빽다방 관계자는 “밸런타인데이 시즌에 맞춰 크런키 초콜릿의 매력을 담아 빽다방만의 방식으로 재해석한 신메뉴를 선보이게 됐다”라고 소개했다.