[리얼푸드=육성연 기자] 풀무원의 식품 21종이 ‘올리브베러’ 광화문점에 입점했다. 올리브베러는 올리브영이 웰니스 전반으로 확장한 플랫폼이다. 지난 30일 첫 오프라인 매장 ‘올리브베러 광화문점’을 열었다.

이번에 올리브베러에서 선보이는 풀무원 제품은 ‘아임리얼 100 고농축’ 5종(블루베리, 토마토, 푸룬, 타트체리, 배도라지)부터 최근 출시한 ‘특등급 국산콩 두부칩’ 2종(오리지널, 감자) 등 21종이다.

1층에서는 아임리얼 100 고농축 5종과 특등급 국산콩 두부칩 2종, 두화, 요프로(YoPRO) 2종(설탕무첨가 플레인, 블루베리) 등을 만나볼 수 있다.

2층의 글루텐 프리(Gluten Free) 존에서는 식물성 지향 식품 브랜드 ‘풀무원지구식단’의 ‘병아리콩 곤약면’을 선보인다. 건강기능식품 구역에서는 식물 기반 헬스케어 솔루션 브랜드 ‘풀무원건강식물원’의 대표 건강기능식품 ‘바나바잎 혈당컷’을 접할 수 있다.

이번 입점을 기념해 오는 28일까지 특별 행사도 운영한다. 지난 1월 풀무원 공식 온라인몰 #풀무원(샵풀무원)에서 첫선을 보인 ‘풀무원지구식단 두유퐁당 크럼블 휘낭시에’ 3종(초코, 무화과, 단호박)을 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 여기에 ‘아임리얼 100 고농축’, ‘요프로’ 등의 제품에는 원플러스원(1+1) 증정 행사를 진행한다.

풀무원 관계자는 “이번 올리브베러 입점은 웰니스 라이프스타일을 추구하는 고객들이 풀무원의 지속가능성 가치가 담긴 제품으로 일상 속 자기 관리를 보다 간편하게 실천할 수 있도록 돕기 위해 추진됐다”라고 말했다.