[리얼푸드=육성연 기자] 건강기능식품 전문기업 CJ웰케어가 올리브영에서 ‘건강루틴 가격혁명’ 10종 라인업을 선보인다고 4일 밝혔다.

‘건강루틴 가격혁명’은 CJ웰케어의 R&D 역량을 기반으로 설계된 건강기능식품 9종과 일반식품 1종으로 구성된다. 일부 제품에는 글로벌 원료 사인 DSM, 솔루텍스 등 원산지 및 원료사 원료를 적용해 품질 신뢰도를 높였다.

제품은 비타민D, 오메가3, 멀티비타민&미네랄, 밀크씨슬, 루테인지아잔틴, 다이어트&혈당케어, 비타민C, 비오틴, 글루타치온, 유산균 등 총 10종이다.

‘건강루틴 가격혁명’ 품목은 올리브영 온·오프라인 매장에서 한정 판매한다. 전 제품은 균일가 6900원이다. 2월 한 달간 ‘올영픽’을 통해 5900원에 구매할 수 있다.

CJ웰케어 관계자는 “이번 ‘건강루틴 가격혁명’ 라인업은 원료 품질과 설계 기준은 유지하면서도, 보다 많은 소비자가 일상적으로 건강 관리를 시작할 수 있도록 가격 접근성을 높이는 데 초점을 맞췄다”며 “기초 영양 중심으로 표준화된 라인업을 통해 합리적인 웰니스 루틴 선택지를 제시해 나갈 것”이라고 말했다.