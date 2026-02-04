[리얼푸드=육성연 기자] 네슬레의 글로벌 초콜릿 브랜드 킷캣이 다가오는 밸런타인데이를 맞아 4인조 남성 밴드 DAY6(데이식스)와 함께한 캠페인을 전개한다고 4일 전했다.

이번 캠페인은 지난해 2월 DAY6 멤버 원필과 함께한 밸런타인데이 캠페인의 연장선이다. 올해는 DAY6 완전체 4인과 함께 한다.

킷캣은 2026 밸런타인데이 한정 제품도 확대한다. 지난해까지 ‘하트틴’을 중심으로 시즌 제품을 선보였다면, 올해는 선물 목적과 소비자 취향에 맞춘 서로 다른 콘셉트와 크기의 신제품 3종을 구성했다.

신제품은 프리즘 콘셉트 디자인에 킷캣 6종을 담은 ‘하트틴’, 곰돌이 모양 초콜릿 속에 웨이퍼와 랜덤(무작위) 메시지를 담은 ‘하트 베어’, 미니어처 30개로 구성된 가방 형태의 대용량 패키지 ‘하트백’ 등 총 3종이다.

네슬레코리아 킷캣 브랜드 관계자는 “밸런타인데이 시즌을 맞아 소비자들에게 보다 폭넓은 선택지를 제안하고자, 서로 다른 콘셉트와 형태의 시즌 한정 제품을 선보이게 됐다”라고 말했다.