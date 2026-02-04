[리얼푸드=육성연 기자] 농업회사법인 지평이 다가오는 설 명절을 맞아 ‘지평소주’와 전용 잔으로 구성된 선물 세트를 출시한다고 4일 전했다.

‘지평소주 설날 기획 선물 세트’는 지평소주(375ml) 2병과 브랜드 아이덴티티를 담은 전용 소주잔 2개로 구성됐다. 지평 고유의 미학을 담은 패키지를 적용해 소장 가치를 높였다.

지평소주는 쌀, 보리, 수수 세 가지 곡물을 혼합해 증류한 소주다. 각 곡물의 개성을 입체적으로 살린 ‘멀티레이어드’ 풍미가 특징이다. 수수의 첫 향부터 보리의 중간 맛, 쌀의 깔끔한 여운까지 이어지는 풍미는 2년여에 걸친 지평의 독자적인 증류·발효 연구를 통해 완성됐다. 단일 곡물 위주의 기존 증류식 소주와 차별화된 맛이다.

이번 설 명절 세트는 지평 공식 홈페이지를 통해 사전 예약할 수 있다. 1세트당 판매 가격은 3만4000원이다. 예약된 제품은 오는 6일부터 순차 배송될 예정이다.

지평 관계자는 “지평소주의 맛과 브랜드 정체성을 공유할 수 있도록 기획했다”며 “이번 에디션이 설 명절을 맞은 소비자들에게 특별한 가치를 전하길 바란다”고 밝혔다.