[리얼푸드=육성연 기자] 서울 용산구에서 아코르 그룹 4개 호텔을 운영하는 서울드래곤시티가 겨울 제철 과일을 활용한 빙수를 판매한다고 3일 전했다. 오는 3월 중순까지다.

제철 설향 딸기를 담은 ‘딸기 빙수’는 딸기우유 얼음 위에 설향 딸기, 딸기 아이스크림, 초코시럽, 수제 팥을 곁들였다.

함께 출시한 ‘홍시 빙수’ 역시 계절감이 돋보이는 디저트다. 달콤하고 진한 맛의 홍시를 부드러운 얼음과 함께 즐길 수 있다.

이번 빙수 2종은 서울드래곤시티 노보텔 앰배서더 서울 용산 1층 캐주얼 로비 라운지&바 ‘메가 바이트(MEGA BITES)’에서 만나볼 수 있다. 메가 바이트는 간단한 다이닝과 함께 호텔 디저트를 즐길 수 있는 공간이다.

운영 시간은 일요일~금요일 오전 11시부터 오후 9시 30분이다. 토요일은 오후 11시 30분까지다. 가격은 딸기 빙수 기준 7만5000원이다.

서울드래곤시티 관계자는 “과일 본연의 신선한 맛과 시각적으로 풍성한 구성으로 겨울철 특별한 미식 경험을 선사하고자 한다”라며, “앞으로도 계절마다 새로운 재료와 감각적인 레시피를 활용한 사계절 빙수 라인업을 지속해서 선보일 예정”이라고 밝혔다.