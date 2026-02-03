[리얼푸드=육성연 기자] 바나나 전문 글로벌 청과 기업 스미후루코리아가 설 명절을 맞아 ‘프리미엄 설 선물 세트 2종’을 출시한다고 3일 밝혔다.

스미후루코리아는 관계사 에스피프레시(SP fresh)와 함께 과일 전문가가 엄선한 프리미엄 과일과 가공식품을 담은 선물 세트를 마련했다.

공통 품목으로는 스미후루코리아의 대표 과일인 감숙왕 바나나를 비롯해 감숙왕 허니팟 파인애플, 폴앤박 유레카 사과, 오렌지, 폴앤박 스위트 키위 등이다. 여기에 세트별로 샤인머스캣이 추가되거나, 화이트 용과, 애플망고, 감숙왕 바삭 바나나칩, 바나밥 시즈닝 바나나칩 등이 포함된다.

스미후루코리아의 가공식품 선물 세트도 준비됐다. ‘감숙왕 바삭 나나나칩’ 세트부터 감숙왕 바나나에 초콜릿 코팅을 입힌 ‘감숙왕 초코 바나나칩’, 다양한 시즈닝(양념)의 ‘바나밥 시즈닝 바나나칩’ 등이다. 또한 바나나를 달콤한 크림으로 구현하고 쿠키로 덮은 ‘감숙왕 바나나 쿠키슈’도 선물세트로 만나볼 수 있다. 선물 세트는 스미후루코리아 공식 브랜드 스토어에서 판매한다.