[리얼푸드=육성연 기자] 정식품이 다가오는 설 명절을 맞아 ‘베지밀 고단백 두유 선물 세트’와 ‘그린비아 케어 시리즈’를 선보인다고 3일 전했다.

이번 ‘베지밀 고단백 두유 선물 세트’는 단백질과 영양을 균형 있게 담아낸 제품이다. 콩 본연의 고소하고 담백한 맛을 즐길 수 있다. 두유 한 팩에 식물성 단백질 12g 및 근육 구성 필수 아미노산 BCAA, 비타민 B군과 미네랄 등을 함유했다.

선물 세트는 ‘베지밀 고단백 두유 플레인’, ‘베지밀 고단백 두유 검은콩’, ‘베지밀 고단백 두유 초코’ 3종으로 구성됐다. 설탕을 첨가하지 않은 ‘베지밀 고단백 두유 플레인’, 국산 검은콩이 들어간 ‘베지밀 고단백 두유 검은콩’, 고단백 두유에 스페인산 초콜릿을 더한 ‘베지밀 고단백 두유 초코’를 만나볼 수 있다.

이 중 ‘베지밀 고단백 두유 검은콩’은 출시 후 누적 판매량 4300만 개(2026년 1월 기준)를 돌파했다.

시니어를 위한 영양 강화 선물 세트도 있다. 칼슘, 비타민D, 오메가3 지방산 등 시니어에게 필요한 성분을 강화한 ‘베지밀 5060 시니어 두유’과 ‘베지밀 검은콩 두유 고칼슘’ 등이다.

정식품의 맞춤형 균형영양음료 ‘그린비아 케어 시리즈’도 선보인다. ‘그린비아 영양 케어’는 미네랄, 비타민, 단백질, 지방, 탄수화물과 같은 5대 영양소와 26종의 비타민미〮네랄을 담았다.

이외에 식단 및 혈당 관리에 도움을 주는 ‘그린비아 당 케어’와 항암 치료 전후 또는 회복 중인 환자를 위한 ‘그린비아 캔서 케어’ 등 전문 영양식도 선보인다.

정식품 관계자는 “설 명절을 앞두고 연령대와 취향, 건강 상태에 따라 선물을 선택할 수 있도록 다양한 제품을 준비했다”라고 말했다.