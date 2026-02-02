[리얼푸드=육성연 기자] 굽네몰이 ‘크리스피 닭가슴살’ 3종을 출시한다고 2일 밝혔다.

신제품 ‘크리스피 닭가슴살’은 굽네 인기 치킨맛의 특제 바사삭 파우더를 입혔다. 기름 없이 오븐에 두 번 구워내 바삭한 식감을 극대화한 것이 특징이다. 국내산 냉장 닭가슴살을 통으로 사용했다. ‘크리스피 닭가슴살’은 알싸하게 매콤한 ‘고추바사삭’, 담백하고 깔끔한 풍미의 ‘오븐바사삭’, 단짠(달고 짭짜름한) 갈비맛의 ‘갈비바사삭’ 3종이다.

단백질은 팩당 최대 24g 함유했다. 한 팩만으로도 하루 단백질 권장량의 44%를 섭취할 수 있다. 에어프라이어로 15분만 조리하면 된다.

이번 신제품은 정식 출시 전 네이버 스마트스토어를 통해 사전 판매됐다. 예상을 웃도는 판매량을 기록하며 일주일 만에 1분기 예상 판매 물량을 조기 소진했다.

굽네몰은 신제품 출시를 기념해 자사몰 단독 행사를 마련했다. 3종 10팩을 최대 65% 할인한다. ‘고추바사삭’은 팩당 1590원으로 구매할 수 있다. 2일 오전 10시부터 오는 15일까지 총 14일간이다.

이와 함께 오통닭∙소맛닭∙닭가슴살 만두 등 굽네몰의 대표 제품과 신제품을 최대 58% 할인한 ‘BEST&NEW’ 세트 구성도 선보인다.

이벤트도 진행한다. 할인 기간 주문 금액이 가장 많은 구매왕 3명에게 경품을 제공하는 ‘도전 구매왕!’ , 그리고 크리스피 닭가슴살 3종 10팩 후기 작성자 중 추첨을 통해 2만원 상당의 굽네치킨 상품권을 증정하는 ‘포토 리뷰왕!’ 이벤트다.

굽네몰 관계자는 “이번 신제품은 굽네의 특제 바사삭 파우더를 사용해 차별화된 바삭한 식감을 구현하는 데 집중한 제품”이라고 말했다.