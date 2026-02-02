[리얼푸드=육성연 기자] 더본코리아의 중식 전문 브랜드 홍콩반점0410이 배달 앱 ‘배달의민족’과 ‘배짱할인 프로모션’을 진행한다고 2일 밝혔다.

행사 기간 배달의민족 앱 내 ‘배짱할인’ 카테고리 또는 홍콩반점 이벤트 페이지에서 할인 쿠폰을 다운로드 후 결제 시 적용하면 할인 혜택을 받을 수 있다.

할인 쿠폰은 기본 3000원부터 최대 1만원까지다. 계정 아이디당 1일 1회 발급받을 수 있다. 2일부터 오는 5일은 최대 8000원, 6일부터 8일은 최대 1만원까지 할인된다. 할인 금액은 배달의민족 고객 활동 구분에 따라 차등 적용된다. 배달·포장·가게배달 주문 모두에 사용할 수 있다. 최소 주문 금액은 1만8000원이다. 타 쿠폰과의 중복 적용은 불가하다. 이번 행사는 일부 매장을 제외한 전국 홍콩반점 매장에서 진행한다.

홍콩반점 관계자는 “추운 날씨로 집에서 간편하게 식사를 즐기려는 고객들을 위해 배달의민족과 제휴를 맺고 할인 혜택을 강화한 이번 프로모션을 마련했다”고 말했다.