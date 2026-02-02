[리얼푸드=육성연 기자] 이디야커피가 국립박물관문화재단과 국립중앙박물관 내 카페 5개소 운영 계약을 체결했다고 2일 밝혔다.

이디야커피는 앞선 입찰에서 우선협상대상자로 선정된 뒤 협상을 거쳐 계약을 최종 체결했다. 이번 계약에 따라 이디야커피는 오는 3월부터 국립중앙박물관 내 5개 카페를 운영한다.

이디야커피는 국립중앙박물관의 상징성과 카페 위치 특성을 살린 운영 전략을 적용할 계획이다. 관람 동선과 공간별 여건을 반영해 매장 콘셉트와 서비스 방식을 차별화한다. 한국적 정서와 휴식을 함께 경험할 수 있도록 특화 요소를 강화한다는 방침이다.

이디야커피는 현재 국립대구박물관, 국립경주박물관에 매장을 운영 중이다. 지역별 특성을 반영한 특화 메뉴 기획과 공간 운영 경험을 축적해 왔다. 이를 바탕으로 국립중앙박물관에서도 안정적인 운영 체계와 품질 관리를 구현할 계획이다.

이디야커피 관계자는 “국립중앙박물관은 한국 문화를 대표하는 상징적 공간인 만큼, 관람객 편의와 품질을 최우선에 두고 운영하겠다”라며 “기존 박물관 매장 운영 비결을 토대로 공간별 특성을 살린 차별화된 카페 경험을 제공하겠다”라고 말했다.