[헤럴드경제= 박영훈 기자] 2월 첫 월요일인 2일은 새벽부터 오전 사이 전국 곳곳에 눈이 내리겠고, 아침 기온은 최저 -10도까지 떨어지며 추위가 이어질 전망이다.

1일 기상청에 따르면 2일 새벽부터 중부지방과 전라권, 경북권, 경남 내륙, 제주도에 눈이 오는 곳이 있겠다. 대부분 지역은 오전까지 눈이 이어지겠고, 제주도는 낮까지 내릴 가능성이 있다.

예상 적설은 서울·인천·경기와 서해5도는 1~5㎝, 강원 내륙·산지도 1~5㎝가 예보됐다. 강원 북부 동해안은 1㎝ 안팎으로 예상된다. 충청권은 대전·충남 남부, 충북 남부가 2~7㎝로 비교적 많겠고, 세종·충남 북부, 충북 중·북부는 1~5㎝ 수준이다.

전북도 2~7㎝, 광주·전남은 1~5㎝가 내려 쌓일 것으로 보인다. 울릉도·독도는 3~8㎝, 경남 서부 내륙은 1~5㎝, 경북 내륙·북동 산지는 1~3㎝가 예상된다. 대구·경북 북남동 내륙·경북 동해안과 경남 중부 내륙은 1㎝ 미만, 제주도 산지는 1~3㎝로 전망됐다. 일부 지역에는 시간당 1~3㎝의 강한 눈이 쏟아질 수 있어 출근길과 이면도로, 교량·고가도로 등 결빙 취약 구간은 각별한 주의가 필요하다.

기온은 아침 최저 -10~0도, 낮 최고 -1~7도로 평년(최저 -12~0도, 최고 1~8도)과 비슷하겠지만, 바람이 강해 체감온도는 더 낮겠다.

주요 도시 최저기온은 서울 -5도, 인천 -5도, 춘천 -8도, 강릉 -3도, 대전 -4도, 대구 -5도, 전주 -3도, 광주 -2도, 부산 -1도, 제주 4도다. 낮 최고기온은 서울 1도, 인천 0도, 춘천 2도, 강릉 3도, 대전 2도, 대구 4도, 전주 3도, 광주 4도, 부산 6도, 제주 8도로 예상된다.

바람도 변수다. 당분간 해안 지역을 중심으로 순간풍속 시속 55㎞ 안팎의 강풍이 부는 곳이 있겠다. 풍랑특보가 발효된 동해 중부 먼바다는 2일 밤까지 순간풍속 시속 30~60㎞의 강한 바람과 1.0~3.5m의 높은 물결이 예상돼, 해상 안전사고에 유의해야 한다. 미세먼지는 전 권역이 ‘보통’으로 예보됐지만, 수도권·강원영서·충청권·호남권·영남권·제주권은 오전까지 ‘나쁨’ 수준을 보일 수 있다.