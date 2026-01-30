‘정원오TV’, ‘성공버스’ 정책 홍보 영상 게재 연간 15억원 예산 투입, 선심성 정책 지적도

[헤럴드경제=한지숙 기자] 더불어민주당 서울시장 경선 후보인 정원오 서울 성동구청장이 구의 무료 공공버스인 ‘성공버스’에 직접 타 주민들을 만났다. 온라인에 공개된 영상에선 수백만원짜리 고가 패딩을 입은 승객이 포착돼 뒷말이 나오고 있다.

‘성공버스’는 구가 마을버스의 사각지대를 메우고 교통 소외지역에서의 접근성을 높이기 위해 2024년 10월 도입한 생활밀착형 교통서비스다. 성수와 마근, 마장 등 구내 주요 거점과 지하철역 등 공공시설을 잇는 노선에 11대 버스가 투입됐는데, 일 평균 이용객이 3000명이 넘을 정도로 인기가 좋다.

최근 정 구청장의 유튜브채널 ‘정원오TV’에는 정책 홍보 영상 ‘버스 타러 간 정원오?(Feat. 성공버스)’란 제목의 영상이 올라 왔다.

영상에서 정 구청장은 직접 성공버스에 올라 주민들과 대화를 나눴다. 주민들은 지난 13일 서울 시내버스 노동조합이 전면파업에 돌입해 서울 시내버스가 운행하지 않았던 상황에 대해 이야기 했다. 한 주민은 “(파업으로 당시)버스가 한 대도 안보여서 진짜 놀랬는데, 멀리서 성공버스가 오더라”라고 말했다. 또 다른 주민은 “눈 왔을 때, 성동구는 눈 안 온 줄 알았다”고 구의 제설 대책을 칭찬했고, 정 구청장은 크게 소리내 웃었다.

그런데 영상에서 한 주민은 수백만원대로 알려진 몽클레어 패딩을 입은 모습이었다.

이와 관련 일각에선 고소득자나 자산가에게까지 연간 15억여원에 달하는 구 예산을 편성해 무료 이동 서비스를 제공할 필요가 있느냐는 지적이 나온다. ‘선심성’ ‘인기영합’ 정책 아니냐는 비판이다.

이에 대해 성동구는 성공버스는 교통약자 등 구민 뿐 아니라 구를 방문하는 누구라도 이용할 수 있는 무료 보편적 복지 서비스라는 입장이다. 특히 성공버스 도입 이후 기존 마을버스 승차 인원이 서울 평균(3.2%) 보다 높은 7.2% 증가한 점에 주목, 새로운 대중교통 수요를 창출했다고 평가했다.

한편 최근 실시한 차기 서울시장 선호도 조사에서 정원오 구청장은 오세훈 현 서울시장을 10.2%포인트 차로 앞선 것으로 나타났다.

여론 조사 기관 조원씨앤아이가 스트레이트뉴스 의뢰로 지난 24~25일 2일간 서울시 거주 18세 이상 남녀 804명을 대상으로 조사한 결과에서 정 구청장은 50.5%, 오 시장 40.3%로 각각 집계됐다. ‘없음’은 6.6%였다.