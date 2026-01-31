[리얼푸드=육성연 기자] 돼지고기의 색다른 풍미를 즐길 수 있는 레시피를 소개합니다. 가지와 어우러진 ‘가지 돼지고기말이’입니다.

가지의 촉촉한 식감과 돼지고기의 고소함이 어우러진 새로운 요리입니다. 간단한 재료로 반찬을 만들거나 술안주가 필요할 때 요리하기 좋습니다.

가지는 보랏빛 색감을 가진 채소인데요. 안토시아닌이 풍부한 슈퍼푸드입니다. 진한 보랏빛을 내는 안토시아닌은 퍼플푸드의 대표 영양소죠.

만드는 과정은 얇은 돼지고기로 가지를 돌돌 말아 전분을 입히고, 달콤·짭조름한 간장 소스를 더해 만듭니다. 겉은 노릇하고 속은 촉촉한 맛을 즐길 수 있습니다.

가지의 영양소를 보충하면서 돼지고기에서 터져 나오는 풍미 가득한 육즙을 즐겨보세요.

재료 (2~3인분)

가지 2개, 돼지고기 불고깃감 또는 대패삼겹살 200g, 전분 3큰술, 식용유 3큰술, 채를 썬 깻잎 약간, 통깨 약간

소스 재료 : 간장 1큰술, 미림 1큰술, 청주 1큰술, 설탕 1/2큰술

만들기

1. 가지는 깨끗이 씻어 이등분한 후 스틱 모양으로 썰어주세요.

2. 손질한 가지를 얇은 돼지고기로 돌돌 말아주세요.

3. 가지에 전분을 뿌려주세요.

4. 소스 재료를 잘 섞어주세요.

5. 달군 팬에 식용유를 두르고 가지 돼지고기 말이를 노릇하게 구운 후 소스를 붓고 뒤집어가며 익혀주세요.

6. 그릇에 담아 채를 썬 깻잎, 통깨를 올려 주세요.

자료=우리의 식탁 제공