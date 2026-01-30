[리얼푸드=육성연 기자] CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르가 설 명절을 맞아 신제품을 출시한다고 30일 전했다.

먼저 ‘삼색 카스테라’는 딸기, 바닐라, 녹차 세 가지 맛의 카스텔라에 살구잼과 크림으로 상큼함을 더한 제품이다. 색동저고리, 무지개떡이 떠오르는 화사한 색감으로 명절 분위기를 살렸다.

‘조청약과 쌀파운드’는 우리쌀로 만든 담백한 파운드케이크에 조청쌀엿 코팅으로 촉촉함을 더했다. 약과와 피칸, 아몬드를 넣었다.

케이크와 선물 세트도 있다. 2026년 말의 해를 맞아 선보인 ‘2026 유니콘 드림’은 오로라 빛 유니콘 장식이 돋보이는 초코케이크다. 새해의 희망과 응원의 메시지를 담았다. ‘초코 골드 레이어’는 기존 인기 제품을 미니 사이즈로 재출시한 케이크다. 촉촉한 초콜릿와 모카 레이어 시트 사이에 부드러운 마스카르포네 생크림과 캐러멜을 넣었다.

이 외에도 복주머니 패키지 안에 곰돌이 마들렌을 담은 ‘곱디고운 하이베어 세트’, 전통 약과, 오란다, 휘낭시에로 구성한 ‘다정다감 약과&오란다 세트’, ‘도란도란 휘낭&약과 세트’도 선보인다. ‘도란도란 휘낭&약과 세트’는 전통 소반 형태로 접을 수 있는 패키지다.

뚜레쥬르는 앱 사전 예약 이벤트도 진행한다. 뚜레쥬르 앱에서 설 선물 제품 사전 예약 시 멤버십 쿠폰을 사용하면 최대 30% 할인 혜택을 받을 수 있다. 사전 예약은 오는 2월 12일까지다. 픽업은 2월 3일부터 15일까지 원하는 매장, 시간에 할 수 있다.

CJ푸드빌 관계자는 “설을 맞아 새해의 설렘과 행복을 전할 수 있는 다양한 선물 세트를 선보인다”라며 “앱 사전 예약을 통해 뚜레쥬르에서 설 선물을 보다 편리하고 합리적으로 준비할 수 있다”라고 전했다.