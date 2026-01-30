[리얼푸드=육성연 기자] 대상그룹 혜성프로비젼의 육류 전문 브랜드 미트프로젝트가 설 명절을 맞아 ‘2026 설 선물 세트’를 출시한다고 30일 전했다.

‘LA 꽃갈비세트(1.8㎏)’는 갈비 부위 중 마블링이 가장 풍부한 6·7·8번 꽃갈비만 선별했다. 미국산 원육 중에서도 최상위 등급만 사용했다. 여기에 국산 과일을 넣어 만든 ‘청정원 LA 갈비양념’을 함께 넣었다.

‘바삭 통 육포 프리미엄 세트’는 제품 구성부터 패키지까지 새롭게 단장했다. 고기를 오랜 시간 자연 건조하는 몽골리안 방식으로 열풍 건조한 제품이다. 바삭한 식감이 특징이다. ‘오리지널’과 ‘매콤한 맛’ 각 6팩씩 총 12팩으로 구성을 확대했다. 매운치즈소스, 매운살사소스 등 디핑소스 2종을 함께 증정한다.

프리미엄 한우 브랜드 ‘육감하누’의 선물세트 2종은 예약 판매로 운영한다. 직접 경매를 통해 출고 당일 생산하는 제품이다. ‘육감하누 한마리세트(1㎏)’와 ‘육감하누 구이 한판세트(1㎏)’ 등 총 2종이다.

이 밖에 상위 1% 신선한 소고기 원육을 냉장 상태로 수입한 ‘더 퍼스트 컷’의 구이 세트와 스테이크 선물세트, ‘소한마리탕 세트 2종’도 있다.

미트프로젝트 설 선물 세트는 내달 12일까지 미트프로젝트 공식 쇼핑몰에서 구매할 수 있다. 원하는 날짜에 지정일 배송도 있다. 또한 주문 횟수와 상관없이 결제 금액의 10%를 무제한 적립해 준다. 첫 구매 고객에게는 ‘바삭 통 육포 오리지널’ 1팩을 증정한다.

이경상 혜성프로비젼 온라인팀장은 “새해 첫 명절을 앞두고 소비자들의 선호도가 높은 육류 제품을 엄선해 합리적인 가격으로 즐길 수 있도록 다채로운 선물 세트를 구성했다”라고 말했다.