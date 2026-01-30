[리얼푸드=육성연 기자] 한우자조금관리위원회가 화제를 모은 요리 경연 예능프로그램에 등장한 한우 갈비 레시피를 소개했다.

30일 한우자조금에 따르면 한우 갈비는 뼈 주변의 살코기와 지방이 조화롭게 어우러져 씹을수록 풍부한 고기 향과 감칠맛을 느낄 수 있는 부위다. 구이, 양념구이, 갈비찜, 바비큐 등 다양한 조리법에 폭넓게 활용된다.

예능에서 화제가 된 ‘한우 마늘갈비구이’는 한국적인 재료의 조화를 현대적으로 풀어낸 것이 특징이다. 알싸한 마늘을 참기름에 볶아 단맛을 끌어올린 뒤 구운 한우 갈비에 곁들인다. 여기에 식용유와 식초를 넣어 볶은 채 썬 무에 곶감과 고춧가루를 버무려 만든 개성식 무나물을 함께 곁들이면 더욱 개성 있는 한 끼 식사가 완성된다.

한우 갈비구이는 조리 과정이 복잡하지 않아 요리 초보자도 집에서 쉽게 즐길 수 있다. 갈비에 소금과 후추로 가볍게 간을 한 뒤 팬에 넓게 올려 구워주고, 불을 줄여 마늘이나 간장 베이스의 간단한 양념을 추가해 마무리하면 된다. 갈비 본연의 깊은 고기 향에 익숙한 양념이 어우러져 부담 없이 즐길 수 있다.

민경천 한우자조금관리위원장은 “글로벌 미식 서바이벌을 통해 한우가 예술적 영감을 주는 식재료임이 다시 한번 입증되었다”라며, “앞으로도 일상의 식탁에서 한우의 깊은 풍미와 감동을 경험할 수 있도록 한우의 가치를 담은 다양한 레시피와 콘텐츠를 선보이겠다”고 밝혔다.