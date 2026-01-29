[리얼푸드=육성연 기자] JW 메리어트 제주 리조트 & 스파에서 다가오는 설 연휴를 맞아 ‘JW 설 마중 선물 세트’를 선보인다고 29일 전했다.

‘2026 설 마중 선물 세트’는JW 메리어트 제주의 셰프와 소믈리에, 다이닝 팀이 각 상품을 하나의 경험으로 풀어낸 것이 특징이다.

시그니처 ‘JW 제주 티타임 세트’는 셰프가 준비한 구움과자와 그래놀라바, 프리미엄 제주 세작티 드립백, JW 제주 귀달이컵으로 구성했다.

‘JW 제주 초콜릿 세트’와 ‘JW 제주 홈파티 세트’, ‘제주 한라봉 세트’와 ‘제주 갈치·고등어 세트’ 등 제주만의 맛과 품질을 그대로 담은 제품도 있다.

이와 함께 그릴 레스토랑 더 플라잉 호그의 감각을 담은 ‘더 플라잉 호그 와인 세트’ 등도 마련했다.

‘2026 설 마중 선물 세트’는 네이버 플레이스에서 ‘JW 메리어트 제주 더 라운지’ 검색 또는 유선으로 예약할 수 있다. 택배 접수는 오는 2월 9일까지, 배송은 2월 9일부터 12일까지 순차적으로 진행한다.