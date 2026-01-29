[리얼푸드=육성연 기자] 과일 생산·유통 기업 돌(Dole)코리아가 ‘설 풍성 과일 선물세트’를 오는 30일 출시한다.

29일 돌코리아에 따르면 이번 선물세트는 돌코리아 과일 6종으로 구성했다. 스위티오 바나나부터, 스위티오 파인애플, 해금 골드키위, 화이트 용과, 아보카도, 레몬 등이다.

특히 해금 골드키위는 돌코리아가 국내 유일의 공식 판매처로서 선보이고 있는 국산 품종이다. 지난해 11월 출하 후 인기에 힘입어 이번 선물세트에 새롭게 추가했다. 높은 당도가 특징이다. 비타민C와 식이섬유 함량이 많다.

돌코리아의 ‘설 풍성 과일 선물세트’는 오는 30일부터 2월 10일까지 돌코리아 자사몰과 네이버 공식 스토어 등을 통해 판매한다. 최대 20% 할인에 20만원 이상 구매 시 5% 추가 할인 등 풍성한 혜택을 만나볼 수 있다.

돌코리아 관계자는 “최근 건강관리를 위해 신선한 과일과 채소 위주의 식단을 실천하는 ‘클린이팅(Clean Eating)’ 트렌드가 떠오르고 있어 이번 설에는 과일 선물이 주목받을 것으로 전망된다”며 “올해 설 선물세트는 이러한 추세를 반영해 소비자 선호도가 높은 과일을 중심으로 구성했다”고 말했다