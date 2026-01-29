[리얼푸드=육성연 기자] 키위 브랜드 제스프리(Zespri)가 ‘제스프리 썬골드키위 설 선물세트’를 한정 판매한다고 29일 전했다.

이번 선물세트는 국내 농가에서 수확한 썬골드키위로 구성했다. 전국 대형마트와 기업형 슈퍼마켓, 제스프리 브랜드 스토어를 비롯한 주요 온라인 쇼핑몰에서 만나볼 수 있다.

제스프리는 설 선물세트를 최대 30% 할인 판매한다. 다양한 혜택도 제공한다. 자사 공식 인스타그램 채널에서는 설 선물세트 판매 기념 댓글 이벤트를 진행한다. 참여 고객 중 추첨을 통해 국내산 썬골드키위를 증정할 예정이다.

제스프리 인터내셔널 한국 지사 관계자는 “명절을 전후로 식생활이 달라지기 쉬운 시기일수록 영양소 밀도가 높은 과일을 통해 균형 잡힌 영양 섭취가 중요하다”며, “’밀도푸드’ 제스프리 썬골드키위는 건강을 기원하는 명절 선물이 될 것”이라고 전했다.

제스프리 썬골드키위는 20가지 이상의 천연 비타민과 미네랄을 함유했다. 높은 영양소 밀도를 지닌 대표적인 ‘밀도푸드’다. 비타민 C 함유량이 100g당 152mg에 달해 키위 한 알만으로도 성인 기준 일일 권장 섭취량(100mg)을 채울 수 있다.