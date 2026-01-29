[리얼푸드=육성연 기자] 커피가 미치는 영향을 종합적으로 분석한 리뷰 연구논문이 미국에서 나왔다.

한국식품커뮤니케이션포럼에 따르면 ‘커피가 건강과 웰빙에 미치는 영향’(Coffee’s Impact on Health and Well-Being)이란 제목의 논문이 영양학 분야 학술지 ‘뉴트리언츠’(Nutrients) 최근호에 실렸다. 이 논문은 미국 웨스트버지니아 의대 라이언 에마디(Ryan C. Emadi) 박사와 미국 모간 주립 대학 컴퓨터ㆍ수학ㆍ자연과학과 파린 카망가르(Farin Kamangar) 박사가 함께 발표했다.

논문에 따르면, 일반 성인에서 하루 3~5잔의 커피 섭취는 전체 사망률(all-cause mortality) 감소와 심혈관질환ㆍ제2형(성인형) 당뇨병ㆍ뇌졸중ㆍ호흡기질환ㆍ인지기능 저하와 일부 암(간ㆍ자궁 등) 위험 감소와 일관된 연관성을 보여왔다. 이는 카페인 포함/비포함(디카페인) 커피 모두에서 관찰됐다.

커피는 적절하게 마실 때 사망ㆍ만성질환 위험을 낮추고, 웰빙을 개선하는 음료로 자리매김할 가능성이 크다는 결론이다.

그러나 논문은 모든 결과가 무조건적이지 않다고는 경고한다. 개인별 건강 상태, 카페인 민감성 등을 고려해 균형 있는 섭취가 필요하다는 의견이다. 과도한 카페인 섭취는 불안이나 수면 장애 등 부작용을 유발할 수 있음을 논문은 지적했다. 특히 임신 중인 여성은 카페인 일일 섭취가 200㎎(약 커피 2잔) 이하로 제한돼야 한다는 견해를 언급했다.

연구진은 논문에서 “커피는 전 세계적으로 가장 많이 소비되는 음료 중 하나여서, 그 건강 영향은 임상의ㆍ영양학자ㆍ소비자 모두에게 매우 중요한 주제”라고 밝혔다.