[리얼푸드=육성연 기자] 파리바게뜨가 미국 메이저리그사커(MLS) 구단 LAFC(Los Angeles Football Club)를 모티브로 한 신제품 3종을 선보인다고 28일 전했다.

신제품은 파리바게뜨가 LAFC와 함께하는 브랜드 캠페인 ‘PLAY BOLD(즐겨봐, 대담하게!)’의 일환으로 선보이는 협업 활동이다. 파리바게뜨는 지난해 국내 식품업계 최초로 LAFC와 공식 파트너십을 체결했다.

신제품 3종은 LAFC의 블랙과 골드색에서 영감을 받았다. 여기에 LAFC 엠블럼을 활용한 장식과 주요 선수 이미지를 담은 포장지를 적용했다.

‘LA쫀득도넛’은 한국과 미국 파리바게뜨에서 인기 제품으로 손꼽히는 말랑하고 쫄깃한 ‘츄이 도넛’에 진한 카카오 풍미의 다크 초콜릿을 코팅했다. 동반관계 로고를 새긴 초콜릿 장식을 더했다.

오는 30일 출시하는 ‘LA우피파이’는 아이들에게 간식을 주면 ‘Whoopie!(야호!)’라고 외치는 데에서 유래한 미국 전통 디저트를 구현했다. 초콜릿 시트 사이에 폭신하고 촉촉한 생(生)마시멜로우를 발랐다.

오는 2월 4일에는 소보루와 커스터드를 토핑한 먹물빵 속에 크림치즈와 황치즈를 더한 ‘LA단짠소보루’도 출시할 계획이다.

제품 구매 시 운영점에 한해 LAFC 전용 박스 포장도 제공된다. 블랙과 골드 컬러를 활용한 디자인에 LAFC 구단 대표 선수 이미지와 ‘PLAY BOLD’ 슬로건을 담았다.

파리바게뜨 관계자는 “LAFC와의 파트너십을 통해 구단과 선수들을 모티브로 한 제품 라인업을 선보인다”고 말했다.