[헤럴드경제=장연주 기자] 예능프로그램 ‘나는 솔로’ 29기 출연자 현숙이 방송 이후 몰라보게 달라진 미모의 비결을 솔직하게 공개해 눈길을 끈다.

현숙은 지난 22일 유튜브채널 ‘촌장엔터테인먼트TV’ 라이브 방송에 출연해 확연히 달라진 모습으로 관심을 끌었다. 이날 현숙은 단발머리 스타일로 등장했고, 동기들은 “예뻐졌다”며 뜨거운 반응을 보였다.

현숙의 외모 변화에 누리꾼들도 “다른 사람 같다”, “진짜 예뻐졌다”, “배우 안은진을 닮았다”, “비결이 뭐냐”, “어떤 시술을 받은 것이냐” 등의 댓글을 달며 높은 관심을 나타냈다.

이에 현숙은 자신의 SNS를 통해 “저도 신기해서 계속 바라본 어제의 제 모습”이라며 “지방이식은 안했고, 보톡스와 필러 시술을 받았다”고 밝혔다.

현숙은 이어 “방송에서는 메이크업과 조명도 영향이 있다”며 “입술 필러는 하지 않았으며 입꼬리는 보톡스 효과”라고 설명했다.

그러면서 그는 “내가 하고 싶은 시술이 아니라 전문가가 보기에 필요한 시술을 하는게 맞는 것 같다”며 “다른 사람이 좋아 보인다고 할 필요는 없다”고 덧붙였다.

한편, 보톡스와 필러 시술은 대중화된 미용 주사요법이다.

보톡스는 근육 수축 완화에 집중된 관리다. 보통 이마 주름이나 눈가주름, 미간 주름을 만드는 안면근육을 마비시켜서 주름을 없애는 것이 목적이다. 시술 후 3일정도 지나면서 효과가 나타나고 대략 6개월 정도까지 유지된다.

필러는 피부 속 빈 공간에 히알루론산 등의 성분이 들어가 꺼진 부위를 채워주는 역할을 한다. 팔자 라인이나 입가, 볼, 턱 끝 등 윤곽선 교정 효과를 기대할 수 있다. 효과는 바로 나타나며, 유지 기간은 제품 종류에 따라 대략 6개월에서 1년 이상까지 지속되는 것으로 알려져 있다.