[리얼푸드=육성연 기자] 종합주류기업 아영FBC는 칠레 와인 에라주리즈의 돈 막시미아노 2022(Don Maximiano, 750ml)와 에라주리즈 빌라(VILLA, 750ml) 2022를 신규 출시했다고 27일 알렸다.

이번 출시는 에라주리즈의 정점에 있는 아이콘 와인과 그 철학을 잇는 세컨드 와인을 동시에 선보인다. 브랜드의 깊이와 스펙트럼을 한 번에 경험할 수 있도록 기획됐다.

에라주리즈 돈 막시미아노 2022는 카베르네 소비뇽을 중심으로 말벡, 쁘띠 베르도, 카르메네르를 블렌딩한 와인이다. 아콩카구아 밸리 특유의 구조감을 맛볼 수 있다. 돈 막시미아노는 에라주리즈의 창립자이자 칠레 와인 개척자인 ‘돈 막시미아노 에라주리즈’의 이름을 딴 상징적인 아이콘 와인이다. 칠레 와인의 위상을 세계 무대에 각인시켜 온 대표 와인으로 꼽힌다. 대한항공 퍼스트 클래스 선정, 베를린 테이스팅 5회 1위 등으로 명성을 쌓아왔다. 2020·2021·2022 빈티지 3년 연속 제임스 서클링 97점을 기록했다.

에라주리즈 빌라 2022는 시라, 카베르네 소비뇽, 카르메네르, 말벡, 그르나슈 등 지중해 품종을 섞은 와인이다. 에라주리즈 빌라는 제임스 서클링으로부터 3개 빈티지 연속 95점 이상을 받아 가치를 인정받았다.

이번 신규 출시를 기념해 프로모션도 진행한다. 2월 한 달간 GS25에서 ‘세컨드 와인’을 테마로 돈 막시미아노 2022와 세컨드 와인 빌라 2022를 각각 20% 할인된 금액에 만나 볼 수 있다.

아영FBC 관계자는 “돈 막시미아노와 빌라는 에라주리즈가 쌓아온 시간과 철학을 가장 상징적으로 보여주는 두 와인”이라며, “이번 출시는 아이콘 와인과 세컨드 와인을 동시에 제안함으로써, 브랜드 프리미엄 와인의 가치를 보다 입체적으로 전달하기 위해 기획했다”고 말했다.