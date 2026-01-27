[리얼푸드=육성연 기자] 이디야커피가 설을 앞두고 ‘이디야 설 선물세트’ 3종을 출시했다고 27일 밝혔다. 이번 선물세트는 커피·라떼·차로 라인업을 구성해 취향에 맞춰 선택할 수 있도록 기획했다.

제품은 이디야 다정한 라떼&믹스 선물세트, 이디야 새해정(情) 커피&머그 선물세트, 이디야 복담은 제주티(TEA) 선물세트 등 3종이다.

‘이디야 다정한 라떼&믹스 선물세트’는 이디야의 대표 커피믹스 2종(스페셜 모카블렌드, 스페셜 아로마 블렌드 헤이즐넛향 커피믹스)과 라떼 3종(카페라떼, 바닐라라떼, 토피넛라떼)으로 구성했다. 베스트셀러 중심의 선물세트다.

‘이디야 새해정(情) 커피&머그 선물세트’는 아메리카노 2종(오리지널, 스페셜)과 커피믹스 2종(스페셜 골드블렌드, 클래식 커피믹스)에 두 가지 색 도자기 머그를 담았다. 실용성을 갖춘 구성으로 집과 사무실 등 다양한 공간에서 활용할 수 있도록 했다.

‘이디야 복담은 제주티(TEA) 선물세트’는 제주 원산지 콘셉트를 바탕으로 생강차와 레몬, 한라봉차로 구성했다. 티타임에 어울리는 하트 모양 티스푼을 더했다.

‘이디야 설 선물세트’ 3종은 전국 이디야커피 매장을 비롯해 이디야멤버스 앱 주문하기, 배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠 등을 통해 주문할 수 있다.

이디야커피 관계자는 “이번 선물세트는 커피와 차로 구분해 고객 선호에 맞게 선택할 수 있도록 구성했다”고 말했다.