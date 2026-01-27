[리얼푸드=육성연 기자] 디저트카페 투썸플레이스가 지난 26일부터 자사 멤버십 애플리케이션 ‘투썸하트’를 통해 진행한 ‘두초생 미니’ 사전예약이 5분 만에 초기 물량을 모두 소진했다.

투썸플레이스는 폭발적 인기를 얻고 있는 ‘두바이 스타일 초콜릿’을 ‘스초생’에 접목한 ‘두초생 미니’를 공개했다.

오는 30일 정식 출시를 앞둔 ‘두초생 미니’는 지난 26일부터 투썸하트 앱을 통해 사전예약을 진행했다. 오전 10시 예약 페이지를 공개한 직후 접속자 수 13만 명을 기록했다. 또 예약 직후 SNS 언급량이 가파르게 증가하고 부동의 베스트셀러인 ‘스초생’ 검색량을 웃도는 등 뜨거운 반응을 얻었다. 특히 제품 공개 이후 투썸하트 앱 신규 회원 수는 전년 대비 약 2배 증가했다.

‘두초생 미니’는 두바이 스타일 디저트의 핵심 재료인 카다이프 피스타치오와 스초생의 신선한 생딸기•부드러운 초코 생크림을 넣은 케이크다. 기존 홀케이크보다 작은 미니 사이즈(지름 11cm)로 기획된 점도 특징이다.

투썸플레이스 관계자는 “두초생 미니는 스초생이 12년간 쌓아온 브랜드 자산에 최신 업계 트렌드를 정교하게 반영한 결과물”이라고 말했다.

‘두초생 미니’는 와 ‘말차 스초생’은 오는 30일부터 전국 투썸플레이스 매장에서 정식 출시된다. 사전예약을 하지 못한 고객들도 현장 구매할 수 있다.