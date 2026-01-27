[리얼푸드=육성연 기자] 더본코리아의 튀김덮밥도시락 전문점 연돈튀김덮밥(연돈볼카츠)이 수제 오징어튀김을 활용한 튀김덮밥도시락 2종을 선보인다고 27일 전했다.

신메뉴 2종은 연돈의 수제 빵가루 튀김옷을 활용했다. 겉은 바삭하고 속은 탱글한 식감을 살린 오징어튀김과 치킨, 고기튀김을 조합했다.

‘오징닭튀김도시락(오닭튀)’은 오징어튀김과 두툼한 통살 치킨을 즐길 수 있다. ‘오징고기튀김도시락(오고튀)’은 쫄깃한 오징어튀김과 육향 고기튀김의 조화가 특징이다. 두 메뉴 모두 ‘오리지널’과 ‘매콤달달’ 두 가지 맛으로 출시된다.

연돈튀김덮밥은 신메뉴 출시를 기념해 27일부터 오는 2월 2일까지 일주일간 배달 앱 ‘배달의민족’을 통해 전 메뉴 주문 시 4000원 할인 행사도 진행한다. 행사 기간 배달의민족 앱 내 이벤트 페이지에서 할인 쿠폰을 다운로드 한 뒤 결제 시 적용하면 된다.

신메뉴는 휴게소 등 특수 입지 가맹점과 일부 매장을 제외한 전국 연돈튀김덮밥 매장에서 만나볼 수 있다.

더본코리아 관계자는 “이번 신메뉴는 연돈튀김덮밥의 대표 인기 메뉴인 ‘뚜열치(뚜껑열린치킨도시락)’와 ‘고많채(고기많이채운튀김도시락)’처럼 도시락 뚜껑이 닫히지 않을 만큼 푸짐한 양을 자랑한다”고 말했다.