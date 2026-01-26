[리얼푸드=육성연 기자] 서울 용산구에서 아코르 그룹 4개 호텔을 운영하는 서울드래곤시티가 프랑스 감성을 담은 ‘딸기 스튜디오 시즌 2’를 진행한다. 오는 30일부터 3월 29일까지다.

‘딸기 스튜디오’는 2019년부터 서울드래곤시티가 자체 기획한 디저트 콘텐츠다. 딸기를 주제로 다양한 디저트를 예술 작품처럼 연출한다. 고객이 직접 촬영하고 공유할 수 있도록 기획했다.

시즌 1에서는 세계 각국의 딸기 디저트를 선보이는 ‘씬 스틸러’ 콘셉트를 선보였다. 올해 1월 말부터 새롭게 시작하는 시즌2에서는 프랑스 시슬리(sisley)와 협업한다.

시슬리와 함께 꾸민 고급스러운 공간 연출과 함께, 고객 참여형 이벤트 및 체험 콘텐츠를 강화했다. 또한 2월, 3월에는 미식과 뷰티를 결합한 협업 이벤트로 매달 1회씩 시슬리 뷰티 클래스가 열린다. 현장을 방문한 고객들은 숙박권, 식사권, 시슬리 제품 등이 걸린 다양한 경품 이벤트에도 참여할 수 있다.

메뉴 구성도 더 다양해졌다. 서울드래곤시티의 대표 디저트인 ‘후레쉬 딸기 타워’를 비롯해, 시슬리와의 협업을 통해 탄생한 입술 모양 초콜릿 등 시즌 한정 디저트가 새롭게 등장했다. 이 외에도 프렌치 토스트 딸기, 딸기 밀푀유, 딸기 판나코타, 딸기 마카롱 등 26종의 딸기 디저트가 마련된다.

식사로는 콜드 메뉴인 딸기 과일 샐러드, 키조개 세비체 등 6종이 준비된다. 핫 메뉴로는 엔칠라다, 라자냐, 부채살 구이, 트러플 볶음밥, 로제 분모자 떡볶이 등 13종이 있다. 여기에 수프와 누들 메뉴 5종까지 총 24종의 식사 메뉴를 함께 즐길 수 있다.

‘딸기 스튜디오 시즌 2’는 서울드래곤시티 이비스 스타일 7층 ‘인 스타일’ 레스토랑에서 금요일 디너, 주말 및 공휴일에 운영한다. 총 3부제 구성이다. 각 회차 시작 전에는 포토타임을 별도로 마련해 고객이 공간과 디저트를 여유롭게 감상하고 촬영할 수 있도록 했다. 웰컴 드링크로는 스파클링 와인(알코올 또는 논알콜) 또는 셜리 템플 논알콜 칵테일을 1인 1잔 선택할 수 있다. 어린이 고객에게는 딸기 바나나 우유가 별도로 제공한다. 이용 요금은 성인 11만원, 어린이 6만원이다.

서울드래곤시티 관계자는 “이번 ‘딸기 스튜디오 시즌 2’는 시슬리와의 협업을 통해 공간 연출과 콘텐츠의 완성도를 높였다”라며 “고객이 오감으로 체험할 수 있는 차별화된 디저트 콘텐츠”라고 소개했다.