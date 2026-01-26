[리얼푸드=육성연 기자] 대상웰라이프가 저당·고단백 영양 간식 ‘뉴케어 당플랜 저당 안심 크런치칩’ 2종을 출시했다고 26일 밝혔다.

‘뉴케어 당플랜 저당 안심 크런치칩’은 당류는 줄이고 바삭한 식감은 살린 저당 스낵이다. 1봉(40g) 기준 185kcal, 당류 0.5g으로 설계했다. 고 단백질(7g), 고 식이섬유(2.8g) 함유로 포만감을 높였다. 트랜스지방은 0g이다.

또한 밀가루를 사용하지 않고 카사바와 녹두 등 식물성 원료를 사용한 글루텐 프리 식품이다. 튀기지 않고 구워 바삭함을 살렸다. ‘페퍼솔트맛’과 ‘어니언맛’ 2종이다.

대상웰라이프 관계자는 “뉴케어 당플랜 저당 안심 크런치칩은 당 관리가 필요한 분들도 부담 없이 즐길 수 있도록 맛과 영양을 함께 고려한 간식”이라고 말했다.

설 명절을 맞아 대상웰라이프몰에서는 2월 22일까지 ‘뉴케어 당플랜 설 명절 특별전’을 진행한다. 이번 특별전에서는 단독 특가와 할인 혜택, 적립금 제공, 경품 증정 이벤트가 진행된다. 경품으로는 ‘뉴케어 당플랜 저당 안심 크런치칩’과 ‘뉴케어 당플랜 저당 양갱’ 등 간식류를 준비했다.