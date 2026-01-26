재정경제부, ‘2026 공공기관 채용정보박람회’ 개최 전년 계획보다 정규직 4000명 이상 늘려…청년 일자리 확충 방점

[헤럴드경제=김용훈 기자] 올해 공공기관이 정규직 2만8000명과 청년인턴 2만4000명을 채용한다. 경기 둔화와 고용 불확실성이 이어지는 가운데 공공부문 채용 규모를 늘려 청년 일자리 버팀목 역할을 강화하겠다는 취지다.

재정경제부는 27일부터 29일까지 서울 양재 aT센터에서 ‘2026 공공기관 채용정보박람회’를 개최한다고 26일 밝혔다. 올해로 16회째를 맞은 이번 박람회에는 148개 공공기관이 참여하며, 공공기관 취업을 준비하는 구직자들에게 채용 규모와 시기, 전형 방식 등 최신 채용 정보를 제공한다.

구윤철 부총리는 개회사에서 “청년 고용은 우리 사회의 미래와 직결된 문제”라며 “올해 공공기관은 전년 계획 대비 4000명 이상 늘어난 2만8000명의 정규직을 채용할 계획”이라고 밝혔다. 이어 “정규직 채용의 징검다리 역할을 하는 청년인턴도 2만4000명 수준으로 확대해 청년들의 취업 기회를 넓히겠다”고 강조했다.

특히 올해 박람회에서는 인공지능(AI)을 활용한 구직 지원 프로그램이 새롭게 도입됐다. 구직자가 희망 연봉과 지역, 자기소개서 등을 입력하면 AI가 공공기관 인재상과의 적합도를 분석해 맞춤형 기관을 추천하는 ‘AI 현장매칭 서비스’와, 면접 탈락 사례를 분석해 개선 전략을 제시하는 ‘면접 리빌드 프로그램’이 운영된다.

또 주요 기관 채용설명회와 개막식은 온라인으로도 생중계해 지역·시간 제약 없이 참여할 수 있도록 했고, 기관별 채용정보는 박람회 홈페이지를 통해 사전 공개했다. 청년층 접근성을 높이기 위해 유튜브 쇼츠 등 홍보 콘텐츠도 함께 제공한다.

채용 규모가 1000명 이상인 기관으로는 한국철도공사, 국민건강보험공단, 근로복지공단, 서울대학교병원, 한국전력공사 등이 포함됐다. 재정경제부는 분기별로 공공기관 채용 실적을 점검하고, 필요할 경우 제도 개선을 통해 공공부문 고용 여력을 지속적으로 확충할 계획이다.