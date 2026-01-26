[리얼푸드=육성연 기자] 네슬레의 글로벌 초콜릿 브랜드 킷캣이 포뮬러 1(F1)의 공식 초콜릿 파트너로글로벌 파트너십 활동을 펼친다고 26일 밝혔다.

킷캣은 올해 네슬레의 주요 시장에서 개최되는 12개의 F1 레이스에 참여한다. 오는 3월 6일부터 8일까지 개최되는 ‘2026 포뮬러 1 카타르 항공 호주 그랑프리(FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AUSTRALIAN GRAND PRIX 2026)’를 시작으로 글로벌 파트너십 활동을 본격화한다. 소셜 미디어를 통한 참여형 콘텐츠, 한정판 제품 및 굿즈 출시, 오프라인 매장 프로모션, 경품 이벤트 등 다양한 접점을 통해 F1 팬들에게 보다 몰입감 있는 팬 경험을 선사한다는 방침이다.

또 일부 지역에서는 넷플릭스 시리즈 ‘F1, 본능의 질주(Formula 1, Drive to Survive)’ 방영 중 타깃 광고와 소셜 미디어 캠페인을 전개한다.

킷캣은 F1 자동차 모양의 몰드 초콜릿도 최초로 선보인다. 밀크 초콜릿 쉘 안에 바삭한 시리얼과 웨이퍼 조각을 더한 것이 특징이다. 킷캣 포뮬라 1 초콜릿 카(KITKAT Formula 1 chocolate car)는 호주를 시작으로 영국, 프랑스, 이탈리아, 오스트리아, 스위스 등 유럽 주요 국가에서 먼저 출시된 뒤, F1 일정에 맞춰 연중 전 세계 대부분의 킷캣 판매 지역으로 확대한다.

아울러 유럽 시장을 중심으로 두 번째 신제품인 F1 킷캣 청키(F1 KITKAT Chunky)도 출시된다. 네슬레의 독자적인 기술로 개발된 이 제품은 F1 자동차 속도에서 영감받아 탄생한 마블링 효과가 특징이다. 킷캣은 향후 F1 파트너십을 기반으로 한 제품을 확대할 예정이다.