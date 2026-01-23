[리얼푸드=육성연 기자] 풀무원건강생활의 식물 기반 헬스케어 솔루션 브랜드 풀무원건강식물원은 ‘데일리 올리브오일 캡슐’을 출시한다고 23일 밝혔다.

‘데일리 올리브오일 캡슐’은 캡슐형이다. 병, 스틱 타입의 액상형 제품보다 향과 맛의 이질감을 줄였다. 휴대성은 강화했다.

제품은 세계적인 올리브 산지인 스페인 안달루시아 하엔 지방의 피쿠알(Picual) 품종 유기농 올리브만을 100% 사용한 엑스트라버진 올리브유를 원료로 활용했다. 여기에 올리브를 수확하고서 24시간 이내에 EU 기준의 냉추출 방식으로 생산, 영양소 파괴를 최소화했다.

제품과 패키지에도 산화 및 변질 방지를 위해 각각 식물성 캡슐과 알루미늄 파우치를 적용했다. 0.14% 수준의 낮은 산도와 신선함을 유지할 수 있게 했다. 폴리페놀 함량을 1포당 600mg 캡슐 3알(총 1.8g)로 구성했다. 캡슐 크기가 작아 음용 시 목 넘김이 부드러운 것이 특징이다.

또 작년 출시한 풀무원건강식물원의 스틱형 레몬즙 제품 ‘유기농 레몬즙 100’과 함께 ‘올레샷’ 방식으로도 즐길 수 있다.

최지영 풀무원건강생활 PM(Product Manager)은 “’데일리 올리브오일 캡슐’은 신선한 최상급 품질의 유기농 올리브유를 간편하게 섭취할 수 있도록 기획한 제품으로, 건강 관리에 관심이 많은 소비자에게 좋은 선택지가 될 것”이라고 말했다.