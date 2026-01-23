[리얼푸드=육성연 기자] 정관장이 설을 앞두고 ‘올 설에도 정관장으로 말해요’ 행사를 진행한다고 23일 전했다.

23일부터 오는 29일까지 행사 초기 7일간 멤버스 포인트 추가 적립 이벤트를 운영한다. 최종 결제 금액 기준 30만원 이상 100만원 미만 고객에게는 포인트를 2배 제공한다. 100만원 이상 3000만원 미만 구매 고객은 포인트를 3배 받을 수 있다.

제휴 혜택도 확대한다. 정관장 로드샵에서 행사 초기 7일 동안 현대카드로 20만 원 이상 결제 시 M포인트를 최대 3만 포인트까지 사용할 수 있다. 또한 삼성카드 LINK 혜택을 연결해 20만원/50만원/100만원 이상 결제 시 각각 1만원/3만원/7만원의 청구 할인을 받을 수 있다.

정관장은 매장 방문 구매 고객을 대상으로 다양한 굿즈 증정 이벤트도 마련했다. 정관장 멤버스 구매 고객(10만명 한정)에게 모델 박보검의 화보가 담긴 새해 인사 엽서를 제공한다. 프리미엄 제품(천녹·침향·황진단) 구매 고객(5000명)을 대상으로 정관장x보그 콜라보 화보집(북인북)을 증정할 예정이다. 아울러 2월 1일부터 10만원 이상 구매 고객(1만명)에게는 붉은 말의 형상을 본뜬 ‘정말 키링’도 제공한다.

KGC인삼공사 관계자는 “2026년 병오년 설을 맞아 붉은 말의 힘찬 기운과 정관장의 건강한 에너지를 담아 선물할 수 있도록 다양한 혜택을 마련했다”라고 말했다.