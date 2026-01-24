[리얼푸드=육성연 기자] 옛말에 “밤 세 톨만 먹어도 보약이 필요 없다”라는 말이 있죠. 겨울에 먹기 좋은 밤은 우리 몸에 필요한 5대 영양소를 고루 갖춘 식품입니다.

영양소가 풍부한 밤을 짭짤한 베이컨에 돌돌 말아 살짝 튀겨내면 근사한 간식이 완성됩니다. 리얼푸드가 추천하는 레시피는 ‘밤 베이컨 말이’입니다. 단짠(달콤+짠맛)의 풍미가 가득한 겨울 간식입니다. 와인 안주로 즐기기에도 좋습니다.

특히 만드는 과정이나 재료가 간단합니다. 밤을 찜기에서 10분간 익히고 이를 베이컨으로 돌돌 말아 튀기면 끝입니다.

만일 열량을 줄이고 싶거나 튀김 요리가 싫다면 튀김옷을 입히지 않아도 됩니다. 밤을 달군 팬에 노릇하게 굽거나, 오븐에 구워서 즐겨도 좋습니다.

재료(2인분)

깐 밤 20개, 베이컨 10줄, 꼬치 10개, 튀김기름 적당량

튀김 반죽 재료 : 튀김가루 1/2컵, 찬물 1/2컵

만들기

1. 밤은 깨끗이 씻어 찜기에 올린 후 10분 정도 쪄주세요.

2. 베이컨은 2등분으로 잘라주세요.

3. 찐 밤은 길게 반으로 접은 베이컨으로 돌돌 말아 꼬치로 고정해주세요.

4. 볼에 튀김 반죽 재료를 섞어주세요.

5. 160도로 예열된 기름에서 튀김반죽을 묻힌 밤베이컨을 1~2분 정도 노릇하게 튀겨 주세요.

자료=우리의 식탁 제공