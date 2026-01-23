신한은행 모델 줄줄이 부정적 뉴스 터져 차은우, 200억원대 역대급 탈루 의혹 김수현, 故 김새론 교제설로 활동 중단 뉴진스, 소속사와 전속계약 분쟁 논란

[헤럴드경제=한지숙 기자] 군 복무 중인 가수 겸 배우 차은우(28)가 수백억원 대 탈세 의혹에 휩싸면서 차은우를 광고에 쓴 신한은행의 모델 리스크가 재부각되고 있다. 신한은행은 앞서 배우 김수현, 걸그룹 뉴진스를 광고 모델로 기용했다가 각각 미성년자 교제 의혹, 소속사와 전속계약 법적 다툼 등 리스크에 노출된 바 있다. 이번에 현역 모델 차은우까지 사고를 내면서 ‘신한 모델 징크스’란 말까지 돌고 있다.

23일 연예계에 따르면 그룹 ‘아스트로’ 멤버 차은우(28)는 모친이 설립한 법인을 통해 200억 원대 탈세를 했다는 의혹을 받고 있다.

차은우 모친 최모씨가 세운 법인 A는 2022년 10월 매니지먼트업으로 등록했다. 당시 A의 주소지는 인천 강화군 불은면으로, 차은우 부모가 운영한 식당 주소와 같다. A는 지난해 12월23일 서울 논현동 한 사무실로 주소를 옮겼으며, 해당 식당은 그해 11월 청담동으로 확장 이전했다.

국세청은 A가 차은우에게 실질적으로 용역을 제공하지 않은 페이퍼컴퍼니라고 판단했다. A가 매니지먼트 용역계약을 맺고 소득세율보다 낮은 법인세율을 적용받았다는 것이다.

의혹이 터지자 전날 신한은행은 자사 유튜브 채널과 공식 SNS에 게시돼 있던 차은우 관련 광고 영상과 이미지를 모두 비공개 처리했다. 신한은행은 ‘잘 모이기 위해 잘생긴 모임 통장’이라는 구호를 앞세워 잘생긴 외모의 대명사격이 된 차은우를 발탁했었다.

신한은행은 2019년 배우 박보검을 모델로 발탁했고 이후 2022년에는 뉴진스를, 2024년에는 김수현을, 2025년에는 차은우를 각각 모델로 선정했다. 이들 중 사건·사고 등 잡음을 내지 않은 모델은 현재도 활발한 활동을 하고 있는 박보검 뿐이다.

신한금융그룹의 대표 얼굴이던 한류스타 김수현은 지난해 3월 고(故) 김새론 배우와 생전 미성년자 시절부터 약 6년간 교제했다는 의혹을 받고 모든 활동을 중단했다. 당시 신한금융은 공식 유튜브채널에서 김수현이 출연한 광고 영상, 새해인사 영상 등을 모두 내렸다.

뉴진스도 신한 측에 타격을 입혔다. 2022년 10월 신한은행 ‘뉴 쏠(New SOL)’ 모델로 발탁된 뉴진스는 당시 출연한 SOL 트래블 체크카드 유튜브 조회수가 1000만을 넘는 등 큰 성과를 냈다. 그러나 2024년 하이브의 자회사인 소속사 어도어와 전속계약을 둘러싼 갈등이 장기화하면서 결국 신한은행은 뉴진스와 계약 해지 수순을 밟았다.