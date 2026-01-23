[리얼푸드=육성연 기자] 시그니엘 서울이 ‘선라이즈 모닝(Sunrise Morning)’ 행사를 진행한다고 23일 전했다.

시그니엘 서울 79층 ‘더 라운지(The Lounge)’에서는 오전 6시 30분부터 9시까지 두 가지 조식 세트 메뉴를 2월 17일까지 선보인다.

클래식 에그 베네딕트(연어 또는 베이컨 중 선택)와 커피 또는 차로 구성된 ‘선라이즈 모닝 세트(Sunrise Morning Set)’는 5만원, 프렌치 비에누아즈리(크루아상, 뺑 오 쇼콜라, 프렌치 바게트, 토스트)와 음료로 구성된 ‘비에누아즈리 세트(Viennoiserie Set)’는 3만 9000원에 제공한다.

오전 6시 30분부터 10시까지 조식을 운영하는 모던 프렌치 레스토랑 ‘스테이(STAY)’에서는 에그 베네딕트 메뉴를 추가했다. 특히 미쉐린 3스타 야닉 알레노 셰프의 특제 홀랜다이즈 소스에 연어알 토핑을 더했다.

스테이 조식에서는 매일 두 차례 갓 구운 크루아상과 뺑 오 쇼콜라를 제공한다. 비트 주스에 마리네이드한 연어 그라브락스, 프렌치 토스트, 아몬드 크루아상, 에그 타르트, 시즌 과일 케이크 등 다양한 프렌치 디저트와 스프레드를 함께 즐길 수 있다. 또 미역국을 비롯해 김, 나물, 백김치 등의 한식 메뉴도 더해 선택의 폭을 넓혔다.

시그니엘 서울 관계자는 “초고층 전망과 정제된 미식을 결합한 시그니엘 서울만의 아침 식사를 통해 하루의 시작을 더욱 특별하게 선사하고자 이번 프로모션을 마련했다”라고 말했다.