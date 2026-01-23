[리얼푸드=육성연 기자] 서울 용산구에서 아코르 그룹 4개 호텔을 운영하는 서울드래곤시티가 오는 2월 14일까지 ‘알라메종 델리(A La Maison Deli)’에서 총 22종의 ‘2026 설 선물 세트’를 선보인다.

이번 설 선물세트는 육류와 해산물은 물론, 주류와 다이닝 웨어, 브랜드 굿즈까지 포함되며 보다 세분화된 고객의 취향을 반영했다.

대표 상품인 ‘프리미엄 한우 스테이크 세트’는 1++ 등급의 최고급 채끝 스테이크(1kg)와 안심 스테이크(1kg)로 구성했다. 여기에 이탈리아산 트러플 소금과 화이트 트러플향 오일까지 함께 담았다. 또 등심, 불고기, 사태, 양지 등 다양한 부위를 담은 ‘프리미엄 한우 세트’도 있다.

제철 해산물을 담은 선물세트도 준비됐다. 국내산 참조기 10미로 구성된 ‘굴비 세트’, 제주산 옥돔과 은갈치를 담은 ‘제주 해산물 세트’, 그리고 국내산 꽃게와 전복을 사용한 ‘해산물장 세트’ 등이다. 참기름·들기름 ‘오일 세트’와 서울드래곤시티 소믈리에가 직접 엄선한 와인 세트(4종)도 마련했다.

설 선물 세트는 오는 2월 14일까지 유선 예약 및 알라메종 델리 현장에서 직접 구매하면 된다. 10만 원 이상 구매 시 무료 배송 혜택이다. 특히 육류 세트 구매 고객에게는 서울 지역에만 무료 퀵 배송 서비스도 지원한다.

서울드래곤시티 관계자는 “이번 설 선물세트는 호텔 미식과 감각적인 라이프스타일을 아우르는 큐레이션 제안”이라고 전했다.