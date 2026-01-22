[리얼푸드=육성연 기자] 주식회사 페르노리카 코리아의 크래프트 싱글몰트 위스키 브랜드 아벨라워(Aberlour)가 셰프와 바텐더가 만나 브랜드의 철학을 구현한 자리를 마련했다고 22일 밝혔다.

이번 프로젝트는 미쉐린 가이드 서울&부산 2025공식 파트너 활동의 일환이다. 서로 다른 미식 분야의 최고 권위자들을 한자리에 모아 그들의 경험을 통해 아벨라워의 메시지를 전달하고 가스트로노미 씬에서의 새로운 가능성을 제시하고자 기획됐다.

지난 12월, 아벨라워는 2025 미쉐린 3스타에 선정된 파인다이닝 레스토랑 ‘밍글스’에서 국내 정상급 셰프, 바텐더들과 특별한 세션을 진행했다. 식재료가 테이블에 오르기까지의 과정을 고민하는 셰프와 칵테일 한 잔에 섬세한 디테일을 담아내는 바텐더가 만난 자리다. 이는 아벨라워와 미쉐린 가이드가 최초로 시도한 행사다. 이번 행사는 영상으로 제작돼 소개된다.

아벨라워는 설 명절을 맞아 ‘아벨라워 12년’ 설 선물 세트를 선보인다. 아벨라워 12년에 유럽산 스템 노징 글라스 2잔을 함께 구성했다.

페르노리카 코리아의 미겔 파스칼(Miguel A. Pascual) 마케팅 총괄 전무는 “이번 캠페인은 아벨라워의 가치를 실천해 온 최정상 셰프와 바텐더를 미쉐린 3스타 레스토랑 밍글스에 초청해, 장인정신이 교차하는 순간을 통해 브랜드 철학을 상징적으로 구현하고 이를 영상으로 담아낸 것”이라고 말했다.