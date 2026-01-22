[리얼푸드=육성연 기자] 일본 각 지역을 대표하는 오미야게 디저트 브랜드 4개가 참여하는 ‘OMIYAGE+ 일본 프리미엄 오미야게 팝업 이벤트’가 오는 29일 여의도 ifc몰에서 열린다.

이번 이벤트는 일본 오미야게 진흥협회가 주최한다. 오미야게 디저트 제품들을 서울에서 직접 만나볼 수 있도록 기획된 소비자 대상 팝업(임시 매장) 이벤트다.

도쿄, 홋카이도, 후쿠오카, 교토 등 일본 4개 지역을 대표하는 디저트 브랜드는 오미야게 전문 브랜드들이다. 홋카이도의 ‘스노우 밀크 치즈(SNOW MILK CHEESE)’는 홋카이도 치즈 문화를 이끌어온 세계적인 치즈 선구자 4인이 공동 감수한 제품이다. 치즈 랑그드샤에 화이트 초콜릿 크림을 바르고 초콜릿으로 마무리했다.

도쿄를 대표하는 ‘뉴욕 퍼펙트 치즈(NEWYORK PERFECT CHEESE)’는 전 백악관 전속 파티시에, 일본인 최초 세계 1위 치즈 전문가, 프랑스 M.O.F. 치즈 장인이 함께 감수했다. 고다 치즈 향의 랑그드샤로 진한 크림과 초콜릿을 감쌌다.

교토의 ‘잇큐(IKKYUE)’는 교토 우지 말차 디저트다. 격자 무늬 패턴의 랑그드샤에 말차 크림과 화이트 초콜릿을 담아냈다.

후쿠오카의 ‘아만베리(AMANBERRY)’는 후쿠오카의 딸기 품종 ‘아마오우’를 사용했다. 바삭한 튀일 쿠키에 입안에서 녹는 생초콜릿과 기네스 세계기록에도 등재된 아마오우 딸기를 넣었다.

팝업 이벤트에는 심형탁, 히라이 사야, 심하루 가족이 홍보대사로 참여한다. 경품 이벤트도 있다. 브랜드 존을 투어하며 SNS 인증샷을 올리면, 추첨을 통해 일본 여행 상품권을 받을 수 있다.

일본 오미야게 진흥 협회 측은 ‘오미야게 플러스(OMIYAGE+)’라는 콘셉트로 오미야게라는 전통 문화를 알리고자 이벤트를 기획했다”라고 말했다.