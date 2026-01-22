[리얼푸드=육성연 기자] 종합주류기업 아영FBC는 칠레 와이너리 콘차이토로의 프리미엄 라인 아멜리아 샤르도네(Amelia Chardonnay)와 더 마스터(The Master)의 국내 판매량이 전년 대비 65% 이상 성장했다고 22일 알렸다.

이번 성장은 프리미엄 와인에 대한 소비자 인식 변화와 함께 글로벌 평단의 평가와 명확한 브랜드 서사를 갖춘 제품에 대한 수요가 확대된 결과로 분석된다.

아멜리아 샤르도네는 여성 최초로 대서양을 횡단한 파일럿 ‘아멜리아’에서 이름을 따온 와인이다. 이름이 상징하는 바와 같이 새로운 경험과 도전 정신을 상징하는 샤르도네다. 신대륙의 부르고뉴라고 불리는 리마리밸리에서 재배된 포도로 양조된다. 석회질과 붉은 점토 토양에서 비롯된 선명한 미네랄리티와 긴 여운이 특징이다. 특히 23빈티지는 저명한 와인 잡지 와인 앤수지애스트(Wine Enthusiast) TOP 100에 글로벌 샤르도네 4위, 칠레 샤르도네 1위로 이름을 올렸다. 또 일본항공(JAL) 퍼스트 클래스와인으로 서빙되고 있다. 금액은 10만원 중반대이다.

더 마스터는 와이너리 가문의 이름을 직접 내걸고 선보인 첫 번째 와인이다.

아영FBC 관계자는 “아멜리아와 더 마스터의 성장세는 프리미엄 와인을 선택하는 소비자들이 브랜드의 스토리와 완성도, 글로벌 시장에서 검증된 신뢰도를 더욱 중요하게 고려하고 있음을 보여준다”라고 말했다.