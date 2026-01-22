[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 투썸플레이스가 설 선물 세트를 선보인다고 22일 전했다.

이번 설 선물 세트는 고물가 시대 속 가격 부담은 낮추고, 선물의 완성도는 높인 ‘실속형 프리미엄’ 콘셉트로 기획됐다.

‘투썸플레이스 X 태극당 전병&쿠키 세트’는 서울에서 가장 오래된 빵집 태극당과 두 번째 협업 제품이다. 지난해 추석 선물 세트가 좋은 반응을 얻은 것을 반영해 올해는 더 다양한 구성으로 선보인다. 태극당의 시그니처인 우리쌀 전병 3종(파래, 전통, 흑임자)과 투썸플레이스의 베스트셀러 쿠키 3종(초콜릿 피칸 사블레, 글루텐 프리 아몬드 코코넛 튀일, 아몬드 크랜베리 쿠키)를 함께 구성했다. 패키지에는 청색과 적색의 전통적인 컬러 조합을 적용했다.

커피 기프트 라인업 중 ‘투썸 머그 기프트 세트’는 투썸의 신규 로고가 적용된 화이트 머그에 에이리스트 스틱커피와 핸드드립 커피를 함께 구성했다. ‘투썸 베스트 커피 기프트 세트’는 에이리스트 스틱커피를 비롯해, 블랙그라운드와 아로마노트 등 투썸의 대표 블렌딩 핸드드립 커피를 한데 담았다.

투썸플레이스 관계자는 “가치소비 중심의 명절 소비 트렌드에 맞춰 가격 부담은 낮추고 선물 만족도는 높인 설 기프트 라인업을 준비했다”라고 소개했다.