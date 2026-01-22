GS그룹은 올해 글로벌 공급망 변화와 인공지능(AI) 대전환이라는 변수에 대응하기 위해 ‘본업 경쟁력 강화’와 ‘역량의 유기적 결집’이라는 전략을 수립했다. 특히 계열사 간 경계를 넘어 그룹의 자원을 민첩하게 모으는 데 전력을 다할 계획이다.

허태수 GS 회장은 2026년 신년 임원 모임에서 변화의 방향성을 명확히 제시했다. 허 회장은 “상황이 변화할 때 우리는 역량을 결집하고 필요시 재구성할 수 있어야 한다”고 강조했다. 그러면서 개별 계열사의 고정된 틀에 갇히지 않고 그룹 전체 역량을 최적의 형태로 조합할 것을 주문했다.

본업 경쟁력의 중요성도 다시 한번 일깨웠다. 저유가 기조가 이어지고 있는 가운데 에너지·화학 산업을 둘러싼 구조적 변화가 단기간에 해소되기 어렵다는 냉철한 진단이다. 허 회장은 주도적으로 변화에 대응해 수익성을 유지하고 리스크에 대비한 치밀한 실행이 필요하다고 강조했다.

GS그룹은 위기 속에서도 분명한 기회를 포착하고 있다. AI 확산에 따른 전력 수요의 구조적 증가와 에너지 전환이 예상되는 만큼 에너지와 인프라, 운영 역량을 두루 갖춘 GS그룹은 관련 사업 기회를 선제적으로 확보할 계획이다.

AI를 실질적인 사업 혁신과 수익 창출로 연결하는 이른바 AI 비즈니스 임팩트 창출에도 박차를 가한다. 직원들이 현장에서 직접 발굴한 AI 과제가 단순한 실험에 그치지 않고, 실제 비즈니스 모델로 연결될 수 있도록 그룹 차원의 노력을 지속한다.

허 회장은 “우리 구성원들은 지난 시간 동안 AI를 도구 삼아 수많은 시도를 이어왔고, 그 시도들은 점차 현장의 변화로 나타나고 있다”고 말했다. 그러면서 축적된 현장 중심의 도메인 지식과 피지컬 AI를 결합해 가시적인 비즈니스 성과를 보여줄 때라고 주문했다. 실제 GS그룹은 독자 개발한 AX(AI 전환) 플랫폼 미소(MISO)를 통해 AI 내재화를 시도하고 있다. 현재 계열사 현장에서 실제 운영 중인 직원 개발 AI 툴은 이미 140여 개에 달한다.

허 회장은 마지막으로 실행 중심의 문화를 강조하면서 “불확실성이 클수록 방향은 더욱 명확해야 한다”며 “GS가 가장 잘할 수 있는 영역에 역량을 집중하고, 실행과 성과로 변화를 증명해 나가자”고 독려했다.